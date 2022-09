Warum die Bundesparteien gespannt nach Tirol blicken

Die Landeshauptmann-Frage ist auch für die Tiroler ÖVP der entscheidende Punkt. Die Stimmenverluste würden nur halb so schwer wiegen, wenn das oberste Amt in Tirol in schwarzer Hand bleibt. Dann könnte man in den kommenden fünf Jahre die Partei wieder auf Vordermann bringen, so die Kalkulation. Und es würde auch Bundesparteiobmann Karl Nehammer Luft verschaffen, wenn das schwarze Land Tirol nicht verloren geht. mag