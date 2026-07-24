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Inland

Vor Parteiausschluss: Ruck wendet sich mit Brief an ÖVP

Walter Ruck meldete sich in einem Schreiben zu Wort.
Agnes Preusser
24.07.2026, 11:12

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Walter Ruck

Walter Ruck geht in die Offensive. Nach Medienberichten droht dem mächtigen Wirtschaftskammerchef heute der Parteiausschluss aus der ÖVP. 

In einem Brief an den Bundesparteivorstand, der dem KURIER vorliegt, zeigt sich Ruck „verwundert“. Für nächste Woche sei ein Gespräch mit dem ÖVP-Ethikrat vereinbart gewesen, „um die laufende Medienkampagne zu besprechen und sich daraus ergebende Fragen zu erörtern“. Dieser Termin sei gestern abgesagt worden, schreibt Ruck. Zudem sei von ihm verlangt worden bis heute um 12 Uhr eine Erklärung abzugeben. 

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