Walser: "Gehen davon aus, dass Tirol aufsperrt"

Wie das Land auf APA-Anfrage mitteilte, lagen mit Stand Sonntagabend nämlich nur acht aktiv-positive Fälle der "Südafrika-Mutante" vor. Die Gesamtzahl der zum Großteil im Nachhinein festgestellten Südafrika-Mutationen in Tirol lag bei insgesamt 165 bestätigten. Diese Zahlen wurden auch bereits am Samstag kommuniziert. Bei 230 weiteren Fällen liege ein Mutationsverdacht vor - davon seien 118 Fälle bereits teilsequenziert. Der Verdacht wird laut Land gemäß den von der AGES vorgegebenen Standards weiter abgeklärt. Bei den restlichen 112 Fällen liege der Verdacht aus einer PCR-Testung vor. Dieser Verdacht ergebe sich aus einer Vorsequenzierung, so das Land. Bei den 118 teilsequenzierten Fälle sei die Sequenzierung jedoch bereits etwas detaillierter erfolgt.

Tirol sei jedenfalls "das Bundesland, dass am meisten testet und sequenziert", sagte Walser. Wenn sich das mit den Zahlen des Ministeriums nicht decke, so seien diese falsch.

Zum Schluss schickte Walser noch eine Spitze nach Wien. Der Wiener Bürgermeister solle sich um sein Bundesland kümmern, "wir kümmern uns um Tirol", erklärte er. Immerhin würde er ja auch nicht bei der Frage nach der Situation in Ottakring mitreden.