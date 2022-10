Wallentin hat seinen "Wahlkampfleiter" nur erfunden

Bundespräsidentschaftskandidat Tassilo Wallentin hat seinen angeblichen Wahlkampfleiter, den er gegenüber Journalisten (samt Telefonnummer) als zuständige Kontaktperson genannt hat, nur erfunden. Das sagte der Rechtsanwalt gegenüber dem ORF-Radio, wie Ö3 Montagfrüh berichtete.

"Als mich Journalisten gefragt haben - oder auch im Innenministerium -, wer mein Wahlkampfleiter ist, habe ich einen Namen erfunden. Aber in Wirklichkeit war ich das selbst, das war eine One-Man-Show", so Wallentin in einem aufgezeichneten Gespräch gegenüber dem ORF-Radio.