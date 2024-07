Gemeinderat bis Nationalrat: Alle Wahlen bis 2027 auf einen Blick

Nun ist auch der letzte Termin der heurigen Urnengänge fixiert: Die steirische Landtagswahl wird am 24. November über die Bühne gehen.

Davor findet noch am 29. September die Nationalratswahl statt, und in Vorarlberg wird der Landtag am 13. Oktober neu gewählt. Mit der steirischen Wahl wird der Reigen an Urnengängen im Jahr 2024 dann abgeschlossen sein.