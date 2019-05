Wahlplakate im Experten-Test: Welche sind am besten?

Andreas Putz über die FPÖ-Plakate:

Die Pose erinnert mich stark an Frank Underwood, den Protagonisten der Serie House of Cards. Ich weiß nicht ob das so gewollt ist, auf jeden Fallist es eine Pose, die Macht ausdrückt. Vilimsky und Strache stehen symbolisch beschützend vor Österreich. Der Reim geht diesmal aber gar nicht auf, weil auf das Dancing-Stars-Vokabular „voten“ zurückgegriffen wird.