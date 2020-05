Burgstaller: "Mir steht’s manchmal bis da oben"

War’s das schöne Wetter? War’s die frühe Uhrzeit? Oder die Tatsache, dass man sein Getränk selbst zahlen musste?

Eine Viertelstunde vor Beginn des Wahlkampf-Auftrittes von SPÖ-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller in einem Wirtshaus in Seekirchen sah’s jedenfalls nach einer ziemlichen Blamage aus: Eine Pensionistin im roten Sakko, eine Frau mit rotem Haar und ein Herr mit roter Kappe in einem für 150 Personen bestuhlten Saal – das war es.

Ist Burgstallers Glanz gar ab? Als sie um 18.30 Uhr eintrifft, ist zumindest die Hälfte der Plätze belegt. Sie nimmt’s locker. „Gemma in den Gastgarten“, sagt sie, schüttelt jedem Besucher die Hand – und bleibt dann doch im Saal.

Bürgergespräche nennt sich der Abend in Seekirchen, vorerst redet aber nur Burgstaller. In ihrem knapp einstündigen Eingangsreferat präsentiert sie die neun Jahre unter ihrer Führung als rote Erfolgsstory; doch anfangs dreht sich alles – no na – um den Finanzskandal. Da gibt’s Lob für FPÖ und Grüne und Kritik am schwarzen Regierungspartner. „Die ÖVP verwechselt Plus und Minus“, sagt Burgstaller. Und: „Die ÖVP ist zynisch den Armen gegenüber. Die haben keine Ahnung, was ein Mindestpensionist für Sorgen hat.“

Das kommt gut an im Saal.

Der Finanzskandal mag das Land erschüttert haben, die Menschen bewegen andere Themen. Altenbetreuung. Neue Mittelschule. Leistbares Wohnen. Oder die geplante Hochspannungsleitung durch den Tennengau. „Liebe Gabi, ich muss dazu Kritik anbringen“, sagt ein Herr – was ihm sichtlich unangenehm ist; sicherheitshalber hat er einen „ Gabi“-Schal umgehängt. Burgstaller wird emotional. „Mir steht’s manchmal bis da oben, dass jetzt plötzlich alle Spitzenkandidaten für ein Erdkabel sind. Ich sage vor der Wahl und nach der Wahl das Gleiche.“