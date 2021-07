Rote Offensive im Schlachthof a. D.

Nein, für Werner Faymann und die SPÖ läuft es derzeit gar nicht: Erst koaliert Burgenlands Landeschef mit der FPÖ – und ignoriert geltende Parteitagsbeschlüsse; dann überlässt der steirische SP- Chef der ÖVP freiwillig den Landeshauptmann; kurz darauf gründet Traiskirchens SPÖ-Bürgermeister Andreas Babler eine Plattform, um der Partei die richtigen Inhalte zu verpassen; und als wäre all das nicht genug, bekundet am Wochenende einer der bekanntesten Auslandsösterreicher, Ex-ORF-Boss Gerhard Zeiler, im KURIER, er wäre bereit, die Führung der SPÖ zu übernehmen.

Nicht erst seit Zeilers Ansage gilt es in der Bundeshauptstadt als offenes Geheimnis, dass es de facto nur noch am wahlkämpfenden Bürgermeister Michael Häupl liegen würde, Faymanns Demission auch anzustoßen. "Die SPÖ ist gut beraten, sich personell neu aufzustellen, wir sind im freien Tiefflug", befundete diesbezüglich Andreas Babler im Ö1-Radio. Laut will das vorerst kein Landesparteichef oder Spitzenfunktionär sagen.

Faktum aber ist, dass Vertraute dem Wiener SPÖ-Chef seit geraumer Zeit ins Gewissen reden, endlich ein Machtwort zu sprechen. Die Gründe hierfür sind simpel: Während in Wien der Abstand zur FPÖ in den Umfragen mit nur noch ein paar Prozent auf Werte geschmolzen ist, die vor einem Jahr noch kein SPÖ-Stratege für möglich gehalten hätte, ist beim erratischen Gesamteindruck, den die Partei abgibt, vorerst keine Besserung in Sicht. Jüngstes Beispiel: Am Montag stellten sich Linzer SPÖ-Funktionäre mit Asylwerber-kritischen Plakaten an den Straßenrand, nur um sich Stunden später für die allzu sehr an die FPÖ-Rhetorik erinnernden Sujets zu entschuldigen.

Koordinierend könnte allenfalls noch ein Bundesgeschäftsführer eingreifen. Das Problem: Die Löwelstraße ist derzeit so gut wie unbesetzt. Norbert Darabos ist designierter Landesrat im Burgenland, mit seinem Kopf also längst in Eisenstadt. Und die Nachfolger Gerhard Schmid und Matthias Euler-Rolle können erst ab Anfang Juli reden – sie sind formal noch gar nicht bestellt.