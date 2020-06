Rot gegen Schwarz: Wettlauf um Familien

Was soll sich konkret ändern? Die Kinderbeihilfe soll für alle Buben und Mädchen unter 15 Jahren auf 225 Euro angehoben werden, für ältere Kinder auf 240 Euro. Derzeit sind es zwischen 163,80 und 211,10 Euro (inklusive Kinderabsetzbetrag). Für Kinder mit Behinderung ist ein Zuschlag von 150 Euro vorgesehen, Alleinerzieherinnen bekämen 50 Euro. Überdies will die SPÖ jährlich 150 Millionen Euro in den Ausbau von Kinderbetreuung investieren. Um all das zu finanzieren, sollen diverse Steuerfrei- und Absetzbeträge für Familien gestrichen werden.