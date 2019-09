Wahlkabine.at: Wer dahintersteckt und wie das Tool funktioniert

Warum wurden Antworten der ÖVP geändert?

Die ÖVP hatte Kritik geäußert, dass bei drei Fragen nicht die von der Partei übermittelten Antworten übernommen wurden. Geändert wurden die Antworten der Fragen 11, 16 und 18.

Die Vorgehensweise, dass Antworten überprüft und gegebenfalls auch geändert werden, sei laut Sauper seit 17 Jahren so. „Uns hat es eher gewundert, dass das sowohl für Parteien, Journalisten als auch User neu war. Wir akzeptieren, dass sich die ÖVP da anders darstellen will, als es ist. Aber wir betonen auch, die Wahlkabine ist dafür da, die Positionen der Parteien darzustellen. Wir sind kein PR-Kanal der Parteien. Und das ist glaube ich die große Stärke der Wahlkabine“, sagt Sauper zur Kritik der ÖVP.

Gäbe es Änderungen, würden die Parteien auch vorab darüber verständigt werden. „Was diesmal neu war ist, dass eine Partei mit einer Gegendarstellung an die Öffentlichkeit gegangen ist. Es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass die Parteien gesagt haben, es erfreut sie zwar nicht, sie aber gewusst haben, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, sich zu widersetzen. Weil wir genügend Material und Argumente haben, die unsere Änderung der Positionierung rechtfertigt“ sagt Sauper.

„Es hat mehrere Telefonate gegeben. Sie haben ihren Standpunkt untermauert, unser Redaktionsteam hat sich das auch angeschaut, ist aber zum Entschluss gekommen, dass das nichts an ihrer Einschätzung ändert.“ Die ÖVP hatte laut Sauper die Möglichkeit, ihren Kommentar zu ändern, dies wollte die Partei jedoch nicht.