Spindelegger will Kanzler werden

„Ob das g’scheit ist?“, fragte sich manche in der ÖVP, als bekannt wurde, dass Sebastian Kurz vor Spindelegger ans Rednerpult tritt. Der 26-jährige Integrationsstaatssekretär ist immerhin der beliebteste schwarze Politiker – und gilt als sehr eloquent.

Und den mehr als 1000 Menschen im Festsaal gefällt merkbar, was der Shootingstar so fast frei redend von sich gibt. Etwa, jene Episode über seinen Versuch, in die Politik hineinzuschnuppern. Da erzählt Kurz, wie er als 16-Jähriger bei der ÖVP-Meidling angeklopft hat. Dort sei man „sehr überrascht“ gewesen, „dass sich überhaupt jemand meldet, der bei der ÖVP mitmachen möchte“. Er sei auch darauf hingewiesen worden, „dass alle wesentlich älter sind als ich, dass sie außerdem nur sehr wenige seien – und dass sie sich eigentlich fast nie treffen“. Die Meidlinger Schwarzen empfahlen dem Neuen, sich in ein paar Jahren wieder zu melden. „Ich habe mich gemeldet – in einem anderen Bezirk“.

Die Anekdote war die Einleitung für das Kurz’sche Credo für mehr direkte Demokratie: „Menschen, die mitmachen wollen, sollen die Möglichkeit dazu haben“ – durch ein Persönlichkeitswahlrecht, „für jene, die einzelne Personen unterstützen wollen“; und durch das Aufwerten von Volksbegehren, „für jene, die ein Thema unterstützen möchten“.