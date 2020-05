Wahlen im Heer verlängern Sparpaket-Debatte

Vergangenen Freitag hat SPÖ-Verteidigungsminister Gerald Klug seine Sparpläne für das nicht nur finanziell desolate Heer vorgestellt. Er möchte sie rasch realisieren (weniger schwere Waffen, Kasernen, Militärmusiker, Arbeitsplätze). Die ÖVP bremst. Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, Klugs Regierungsgegenüber, beklagt, von Klug kein "Detailkonzept" bekommen zu haben: "Die Informationen, die uns derzeit vorliegen, werfen aber viele Fragen auf."

Auf 40 Seiten hat Klug seine Spar-Vorhaben für die kommenden vier Jahre aufgelistet. Wie viel jede davon bringe, sei nicht ersichtlich, heißt es in der ÖVP. Das sei in einem 100-Seiten-Papier vermerkt, das im Heeresressort liege. In Summe will der Minister die Kosten um 200 Millionen Euro reduzieren.

Klug braucht einen Koalitionsbeschluss, um seine Pläne bei Kasernen und Waffen umzusetzen – damit den Sanktus der Schwarzen. Auch der Nationale Sicherheitsrat ist mit der Causa zu befassen.