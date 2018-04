Wahlen: Glamour ist out, „Ernsthaftigkeit“ wieder in

Politik kann verdammt ungerecht sein. Niemand weiß das besser als Astrid Rössler.

Mit Tränen in den Augen stand die Salzburger Grünenchefin Sonntagabend in einem Lokal unweit der Universität und versuchte zu verstehen, was nicht zu verstehen war: Wie konnte man als stellvertretende Landeshauptfrau innerhalb von nur einer Legislaturperiode die Hälfte seiner Wähler verlieren? Noch dazu als stellvertretende Landeshauptfrau und am selben Tag, an dem in einer anderen Landeshauptstadt, nämlich Innsbruck, Parteifreund Georg Willi formidable 31 Prozent und möglicherweise sogar das Amt des Bürgermeisters erobert?

Eines vorweg: Es gibt eine schlüssige Erklärung für Rösslers Abschmieren. Und sie passt ganz gut zu all den anderen „Gegensatzpaaren“, die bei den jüngsten Landtagswahlen zu beobachten waren.