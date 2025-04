Trotz Wahlarzt-Boom: Warum Ärzte ins Kassensystem wechseln

Als es so weit war, stand Mad vor der zentralen Herausforderung: „Wie schaffe ich es, trotz größerer Zahl an Patienten den Qualitätsstandard zu halten? Es hat geklappt, aber man muss viel effizienter arbeiten.“ Dazu sei aber eine räumlich großzügig ausgestattete Ordination genauso nötig gewesen wie zusätzliches Personal, das dem Arzt organisatorische Tätigkeiten abnimmt.

Als dann im Zuge der Initiative „+100“ der ÖGK eine neue Kassenstelle in Mads Umgebung ausgeschrieben wurde, meldete sich der 49-Jährige. „Den genauen Standort konnte ich frei wählen, was deutlich attraktiver als die Übernahme einer bestehenden Ordination ist“, schildert er. „Ich fühlte mich auch noch jung genug, um mich auf so ein Abenteuer einzulassen.“

Die vielen Anfragen von Kassenpatienten führten Kleissner bald vor Augen, dass in der Region eine Unterversorgung an Kassen-Orthopäden bestand. „Für die gesamten Bezirke Mistelbach und Gänserndorf gab es jeweils nur einen – mit Wartezeiten von bis zu acht Wochen.“

Ob es sich finanziell auszahle, eine Kassenordination zu übernehmen, hänge freilich vom Fach ab, betont Kleissner. „Im orthopädischen Bereich ist es durchaus erstrebenswert, in die Kassenmedizin zu wechseln.“ Weniger hingegen in Fächern wie Dermatologie oder Kinderheilkunde.

Als Kenner beider Arbeitswelten kann Kleissner nicht nachvollziehen, dass die Wahlärzte in der gesundheitspolitischen Debatte oft als Sündenböcke herhalten müssen: „Sie leisten vor allem in ländlichen Gebieten, in denen es in manchen Fächern zu wenige Ärzte gibt, einen wichtigen Beitrag in der Versorgung.“

Vielmehr müsste auch bei den Patienten ein gewisses Umdenken einsetzen: „Leider herrscht auch in der Orthopädie unter vielen Patienten die Vollkasko-Mentalität vor, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit in der Ambulanz die beste Versorgung bekommt.“ Dabei würde es oft schon reichen, fürs Erste ein Schmerzmittel zu nehmen. „Deshalb bin ich auch ein Verfechter der Ambulanzgebühr.“