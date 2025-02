„Die Versorgung an sich ist gesichert“, sagt Thomas Czypionka , Gesundheitsökonom am IHS, fügt ein aber hinzu: „Infrage stehen möglicherweise die Finanzierung neuer Leistungen und die Servicequalität.“

Demografie: „Mitte der 2020er-Jahre wird schlagend, dass die Generation der Babyboomer in ein Alter kommt, in dem sie vermehrt medizinische Leistungen benötigt“, sagt Czypionka. Die Folge sei ein enormes Anwachsen der Kosten.

Verlagerung: Die Politik ist seit einigen Jahren bestrebt, Leistungen so gut es geht von den Spitälern in den niedergelassenen Bereich zu verlagern, was an sich aus Effizienz-Gründen sinnvoll ist. Allerdings ist die Umschichtung mit höheren Ausgaben für die ÖGK verbunden, wie man dort betont.

Honorare: Gleichzeitig pochen auch die Ärzte-Vertreter naturgemäß auf höhere Honorare, was gerade aktuell wieder zu zähen Verhandlungen führt und die ÖGK weiter unter Druck setzt.