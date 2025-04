Keine Magnetresonanz mehr, wenn es im Knie zwickt

Die gute Nachricht: Die angespannte finanzielle Lage – allein die ÖGK weist 2025 voraussichtlich ein Minus von 900 Millionen Euro auf – könnte dazu führen, dass nun wenigstens punktuell längst überfällige Reformen angegangen werden. Sie waren auch Thema einer Veranstaltung der gesundheitspolitischen Plattform Praevenire am Mittwoch.

In kaum einen Land werden so viele Magnetresonanz- und Computertomografien durchgeführt wie in Österreich: „Wir leisten uns pro 1.000 Einwohner im Jahr 400 solcher Untersuchungen“, rechnet der stv. ÖGK-Obmann Andreas Huss vor. „In Finnland sind es nur 100, in Dänemark und den Niederlanden jeweils 200. Trotzdem sind die Menschen in diesen Ländern gesünder und sie leben länger.“ Hierzulande glaube hingegen jeder Hobbysportler eine MRT zu benötigen, „wenn es im Knie zwickt“, wie es SPÖ-Gesundheitssprecher Rudolf Silvan formuliert.

Zuweisungssystem

Das soll sich demnächst ändern. Laut Huss wolle man für solche Untersuchungen ein elektronisches Zuweisungssystem einführen: Der Hausarzt schickt seine Verdachtsdiagnose sowie allfällige Vorbefunde an die ÖGK. Die dortigen Experten entscheiden, welche Untersuchung für den Patienten am sinnvollsten ist. Im Idealfall wird über diesen Weg bereits ein Termin bei einem wohnortnahen Radiologie-Institut vereinbart, so Huss.