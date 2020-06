Wahlanfechtung: Team-Stronach-Chef abgeblitzt

In seinem Vorhaben, die Gemeinderatswahlen vom 9. März in drei Fällen anzufechten, hat Helmut Naderer, Landesobmann des Team Stronach, am Dienstag einen Rückschlag erlitten.

Ein rechtliches Gutachten hat ergeben, dass Wahlanfechtungen in Seekirchen am Wallersee und in Nußdorf vor dem Verwaltungsgerichtshof wenig Aussicht auf Erfolg hätten. Die Expertise für die Stadt Salzburg steht noch aus. "Das Gutachten habe ich in Auftrag gegeben, weil es bei den Wahlen in diesen Gemeinden Unregelmäßigkeiten gegeben hat und ich dazu anregen wollte, für mehr Transparenz zu sorgen", sagt Naderer.

Ein hehrer Wunsch, für das Hohe Gericht aber irrelevant, erklärt Walter Berka, Leiter des Instituts für Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Uni Salzburg: "Voraussetzung ist, dass die Unregelmäßigkeiten nachweislich Einfluss auf das Wahlergebnis hatten. Es kommt also konkret auf die Anzahl der Stimmen an." Nur dann würde der Verfassungsgerichtshof ein Ergebnis aufheben und die Wahl müsste wiederholt werden. Das trifft auf die Gemeinden Nußdorf und Seekirchen offenbar nicht zu.