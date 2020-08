Politikpodcast: Was mit den Umfragen nicht stimmt

Seit Monaten erhält die ÖVP so gut wie nie einen anderen Wert als 33 oder 34 in den Wahlumfragen. Die drei Kleinparteien schrammen seit Wochen an der Vier-Prozent-Hürde entlang – aber nie landet eine darunter, auf drei Prozent zum Beispiel.

Das wirkt nicht nur auf Laien unnatürlich. Der Politikwissenschafter Laurenz Ennser-Jedenastik hat schon früh im Wahlkampf auf ein Umfragen-Problem aufmerksam gemacht, dass die Wahlumfragen noch unsicherer erscheinen lässt, als sie ohnehin schon sind. Im KURIER-Politikpodcast erklärt er, was für Auswirkungen das haben könnte.