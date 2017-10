"Die Politik in unserem Land wirkt weit weg von den Problemen des Landes", schrieb KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter heute in seinem täglichen Newsletter "Brandstätters Weckruf". Die am Wochenende eskalierte Affäre rund um Schmutzkübel-Seiten auf Facebook wird auch beim heutigen KURIER-Gespräch mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz Thema sein. Der Spitzenkandidat der "Liste Kurz - die neue Volkspartei" wird ab 13 Uhr im Wiener Raiffeisen Forum aber auch zu den Sachthemen des Wahlkampfs Rede und Antwort stehen.

Im Livestream ab 13 Uhr: KURIER-Gespräch mit Sebastian Kurz