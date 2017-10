KURIER-Politikpodcast: Die Silbersteins und die ÖVP

Die Silberstein-Affäre will kein Ende nehmen, kein Tag vergeht ohne neue Enthüllungen. Am Donnerstag ging der PR-Berater Peter Puller mit schweren Vorwürfen an die Öffentlichkeit: Die ÖVP habe ihm für Informationen aus dem SPÖ-Wahlkampf 100.000 Euro geboten. Puller arbeitete zu diesem Zeitpunkt in Tal Silbersteins geheimen Sudel-Team. Die ÖVP dementiert das Angebot vehement.

Was ist davon zu halten und wie könnte sich die Affäre auf die Wahl am 15. Oktober auswirken? Darüber diskutieren die stellvertretende Leiterin der Kurier-Innenpolitik Johanna Hager, Innenpolitikredakteur Christian Böhmer und Moderator Moritz Gottsauner-Wolf in der aktuellen Folge des KURIER-Politikpodcasts.

Neuer Podcast zur Politik

