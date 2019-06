Wahl: Wiener SPÖ präsentierte „weiblichste Liste, die es je gab“

Nummer sechs ist Christoph Matznetter, der im Nationalrat das Mandat von EU-Parlamentarier Andreas Schieder übernimmt. Dahinter kommt als Neuzugang die Gewerkschafterin Barbara Teiber. Nicht mehr dabei ist hingegen unter anderem der bisherige Justizsprecher Hannes Jarolim.

„Ich bin so wie ich hier stehe eine waschechte Wienerin“, betonte Rendi-Wagner am Montag. Von der „weiblichsten Liste“, die es je gab, sprach Wiens Landesparteichef Michael Ludwig. Er verwies dabei auf die Geschlechterparität bei der Landesliste und die Anzahl der Spitzenkandidatinnen in den Regionalwahlkreisen. Dass Rendi-Wagner die Wiener Liste anführe, freue ihn jedenfalls sehr, beteuerte Ludwig.