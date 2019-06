Die FPÖ verliert ihr jüdisches Aushängeschild

Der jüdische FPÖ-Abgeordnete David Lasar hat am Montag via Kronenzeitung seinen Abschied aus der Politik angekündigt. Als Grund gab er die Kandidatur von Martin Graf für die Nationalratswahl an.

Dieser ist Mitglied der Burschenschaft Olympia, die vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes als rechtsextrem eingestuft wird. Nun wurde Graf in Lasars Wahlkreis zum Spitzenkandidaten gemacht - für Lasar ein "Angebot an Rechtsextreme", wie er sagt.

Symbolische Kandidatur

Dabei wollte Lasar ohnehin nicht mehr kandidieren: "Ich bin 67, ich hätte nur symbolisch kandidiert, um der FPÖ zu helfen. Ich hätte das Mandat für einen Monat angenommen und wäre dann in Pension gegangen", sagt Lasar zum KURIER. Das hätte er der Partei auch klar kommuniziert. Daher sei sein jetziger Rückzieher auch "kein Überraschungsangriff".

Nun ist Martin Graf freilich kein Neuer in der FPÖ. Warum sich Lasar gerade jetzt an dem burschenschaftlichen Hintergrund des früheren dritten Nationalratspräsidenten stößt? "Ich hatte immer ein Problem mit Graf", sagt Lasar. Man habe ihm aber immer gesagt, man werde sich von Graf ohnehin trennen.