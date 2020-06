Was das neue Jahr den Österreichern bringt

Die-Tarife werden an die Inflation angepasst, was bedeutet, dass sie um 2,1 Prozent steigen. Die azurfarbene Jahres-Vignette für Pkw verteuert sich von 82,70 auf 84,40 Euro. Die Zwei-Monats-Vignette kostet 25,30 Euro (statt 24,80 Euro), die Zehn-Tage-Vignette 8,70 Euro (statt 8,40).

Wer den Motorrad-Führerschein machen will, muss künftig zwei Fahrstunden mehr als bisher absolvieren. Die Theorie-Ausbildung soll hingegen um zwei Stunden gekürzt werden. Für Fahrschüler, die 39 Jahre und älter sind, werden darüber hinaus zwei zusätzliche Fahrstunden vorgeschrieben. Die Änderungen sollen am 1. Februar in Kraft treten. Was im Verkehrsbereich noch geplant ist – siehe Seite 15.

Ab 1. September 2015 gilt für alle neu zugelassenen bzw. neu verkauften Pkw die "Euro 6-Abgasnorm". Damit sollen die Grenzwerte für Stickoxide bei Diesel-Pkw um mehr als 50 Prozent auf 80 mg je Kilometer sinken.

Für Reisende (Bahn, Bus, Schiff, Flugzeug) gibt es ab Mai die Agentur für Passagierrechte. Eine Schlichtungsstelle bei der Bahn und eine Anlaufstelle für Fluggäste im Verkehrsministerium gehen in der neuen Agentur auf – diese wird um die Agenden für Bus- und Schiffsreisende erweitert. Die Mitarbeiter sollen in Beschwerdefällen zwischen den Beteiligten vermitteln, um Zwistigkeiten außergerichtlich beizulegen.