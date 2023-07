Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner tritt 2024 erneut an

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) strebt bei der Vorarlberger Landtagswahl 2024 eine weitere Amtszeit als Regierungschef an. "Ich trete an, das ist entschieden", sagte er im Interview mit der APA. Das Thema Wohnen stehe dabei im Fokus.

Hinsichtlich des Wahltermins werde man sich erst festlegen, wenn der Wahltag für die Nationalratswahl fixiert sei. "Wir wollen einen eigenständigen Wahltermin, es soll keine Vermischung mit nationalen Themen geben", sagte Wallner. 2019 war in Vorarlberg der 22. September als Wahltermin im Gespräch gewesen, dem kam aber die vorgezogene Neuwahl des Nationalrats am 29. September in die Quere. Vorarlberg wich auf den 13. Oktober aus. Der Nationalrat müsse sich bezüglich des Wahltermins früher festlegen als das Land, das werde man abwarten, sagte Wallner.

Wallner will leichtere Kreditvergaben und eine erweiterte Zweitwohnsitzabgabe

Bis dahin will Wallner aber noch einiges erledigen und auf den Weg bringen. Das Thema Wohnen sei ihm "derzeit am wichtigsten", wie er bekannte. Dabei gebe es dringenden Handlungsbedarf im Land, aber auch beim Bund. Leistbares Wohnen sei in ganz Österreich zum Problem geworden.