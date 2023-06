Ermittlungsverfahren gegen Landeshauptmann Wallner eingestellt

Vorw├╝rfe gegen Wallner erh├Ąrteten sich nicht

Auf Basis des Zeitungsartikels, den die Beh├Ârde als Anfangsverdacht bewertete, nahm die WKStA Ermittlungen gegen Wallner auf. Die Vorw├╝rfe erh├Ąrteten sich jedoch nicht. So gelang es der WKStA nicht, den in den VN zitierten Manager auszuforschen. In der Begr├╝ndung der WKStA zur Einstellung des Ermittlungsverfahrens, die der APA vorliegt, hei├čt es dazu, dass sich einerseits die VN auf das Redaktionsgeheimnis beriefen. Andererseits habe ein Zeuge, der im Verdacht stand, jener Manager zu sein, "glaubw├╝rdig angegeben, die eidesstattliche Erkl├Ąrung nicht verfasst zu haben". Auch die Befragung weiterer Zeugen, in der Begr├╝ndung sind zw├Âlf Personen namentlich festgehalten, verlief ergebnislos.

"Aufgrund der Ermittlungen liegen sohin keine unmittelbaren Aussagen vor, die Landeshauptmann Markus Wallner konkret belasten", so die WKStA. Daher sei das Verfahren wegen Paragraf 305 (Vorteilnahme) "aus tats├Ąchlichen Gr├╝nden" einzustellen. Wallner wurde zu keiner Zeit als Beschuldigter gef├╝hrt und wurde seinen Angaben zufolge in der Sache auch nie einvernommen. Was er von allem Anfang an gesagt habe, habe sich nun best├Ątigt, so der Landeshauptmann am Donnerstag zur APA.