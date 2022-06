Vorarlberger Opposition hält Aussagen zu Handytausch für unglaubwürdig

Vorarlbergs Oppositionsparteien sehen die Aussagen von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) in Bezug auf seinen Handytausch als völlig unglaubwürdig an. Neosund SPÖ stützen sich dabei auf Anfragebeantwortungen, in denen Wallner betont, es habe sich um einen "Routinetausch" gehandelt. Sabine Scheffknecht (Neos) und Manuela Auer (SPÖ) machten allerdings Widersprüche aus. Das "V" in ÖVP stehe für "vergesslich" bzw. "verstecken", so Scheffknecht und Auer unabhängig voneinander.

Wallner erklärte in Anfrage-Beantwortungen an SPÖ und FPÖ, dass ein immer schwächer werdender Akku der Grund für den Tausch seines Handys gewesen sei. Weil der Speicher des neuen Mobiltelefons wesentlich kleiner sei als der des bisher verwendeten - es wurde auf aktuelle Lieferengpässe verwiesen - sei das Altgerät mitsamt der vielen privaten Fotos in seinem Verfügungsbereich verblieben.