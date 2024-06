Vorarlberger Landtagswahl findet am 13. Oktober statt

Die Vorarlberger Landesregierung hat sich festgelegt: Die Landtagswahl wird wie schon bereits vor fünf Jahren am 13. Oktober stattfinden. Der entsprechende Beschluss sei am Dienstag einstimmig gefasst worden, informierten Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Landesrat Daniel Zadra (Grüne) in einer Aussendung. Als Stichtag wurde der 16. Juli 2024 fixiert.