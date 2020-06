Wenn Bürgerwut Reformen bringt

Hypo Alpe-Adria

Wie vom KURIER berichtet haben am Mittwoch alle Landtagsparteien "die Regierungsparteien dringend aufgefordert, den Weg für einen parlamentarischen U-Ausschuss (...) zur lückenlosen Aufklärung der Vorgänge rund um diefreizumachen".undwollen den U-Ausschuss sofort,SPÖ underst "nach der Überführung der Hypo in die, jedenfalls aber noch heuer".

Für Vorarlberger U-Ausschüsse gilt künftig: Jede Landtagsfraktion kann pro Legislaturperiode (binnen fünf Jahren) einen U-Ausschuss einsetzen – sofern sie Klubstärke hat, also zumindest drei Mandate. Je nur einen U-Ausschuss darf es geben, nicht mehrere zeitgleich. Dauern darf die Polit-Untersuchung nicht länger als 15 Monate. In den sechs Monaten vor der Landtagswahl ist kein U-Ausschuss erlaubt. Untersucht werden dürfen nur "behauptete Missstände in der Verwaltung des Landes". Den Ausschuss leitet ein Vertreter jener Fraktion, die ihn installiert hat. Verfahrensanwalt muss eine "unabhängige Persönlichkeit" sein, etwa ein Richter. Ein Drittel der 14 Mitglieder kann Zeugen laden und Akten anfordern. Beschlossen wird die Reform am 7. Mai im Landtag.

Grünen-Vize-Klubchef Werner Kogler glaubt, dass es auch im Bund bald neue Regeln für U-Ausschüsse gibt; schon vor dem Sommer könnten sie Gesetz werden: "Der Geist ist so weit aus der Flasche, dass er nicht mehr reinzukriegen ist."