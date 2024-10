Vorarlberg-Wahl: Keine Festlegung von Wallner auf Regierungspartner

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat sich auch bei der zweiten Elefantenrunde fünf Tage vor der Vorarlberger Landtagswahl am 13. Oktober bezüglich seines präferierten Regierungspartners nicht in die Karten blicken lassen.

Er werbe um einen "klaren Regierungsauftrag", betonte er am Dienstag in der TV-Diskussion des ORF.

Ins gleiche Horn blies Claudia Gamon (NEOS), die ihre Partei als Reformkraft pries und "unbedingt Reformen durchbringen" wollte. In die Regierung strebe man nicht um jeden Preis, sagte sie.

Christof Bitschi (FPÖ) unterstrich die Bereitschaft zur Führungsverantwortung. Auch Daniel Zadra (Grüne) will weiterregieren, er warnte vor Schwarz-Blau.

Elefantenrunde vor Vorarlberg-Wahl

Zadra seinerseits betonte, dass man Grün wählen müsse, wenn man Schwarz-Grün wolle. Denn dass Wallner und die ÖVP am Sonntag stärkste Kraft blieben, sei klar. Daran zweifelten auch Gamon und Leiter nicht. Der Landeshauptmann selbst hingegen meinte, das Rennen zwischen der ÖVP und der FPÖ sei "nicht gelaufen". Bitschi äußerte sich zu möglichen Ambitionen auf Platz eins nicht. Er sprach sich aber jedenfalls dafür aus, dass die beiden stärksten Parteien die zukünftige Regierung bilden sollen.

Inhaltlich ging es bei der von Susanne Schnabl und Angelika Simma-Wallinger moderierten Diskussion vor allem um die Themen Wohnen, Integration und Straßenbau. Wallner räumte ein, dass in Vorarlberg in den vergangenen Jahren zu wenige gemeinnützige Wohnungen gebaut worden seien, Zadra schob die diesbezügliche Verantwortung der ÖVP zu. Das werde sich ändern, versprach der Landeshauptmann, der aber auch auf die "beste Wohnbauförderung Österreichs" verwies. "Wann funktionieren denn endlich die Wohnbaupakete?", fragte Bitschi in Richtung Wallner und sprach sich ebenso wie Zadra und Gamon für dichteres und höheres Bauen im Rheintal aus. "Die schwarz-grüne Landesregierung hat im Bereich des Wohnens total versagt", stellte Leiter fest. Man müsse dringend mehr gemeinnützige Wohnbauträger ins Land bringen, befand er.