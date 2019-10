Vorarlberg-Wahl: Experten rechnen mit schwarz-grüner Koalition

Nach der Wahl ist vor der Wahl – zumindest in Vorarlberg. Direkt nach der geschlagenen Nationalratswahl wurden im Ländle noch in der Nacht auf Montag die Plakate der Spitzenkandidaten der Landtagswahl am 13. Oktober über jede der Nationalratswahl geklebt.

Die Resultate der Wahl im Bund will keiner der Vorarlberger Spitzenkandidaten auf die Länderwahl ummünzen - weder im Guten, schon gar nicht im Schlechten. Die Leute würden genau unterscheiden", so der Tenor. Doch vieles deutet auf eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition hin.

Das sehen auch Politologe Peter Filzmaier und Meinungsforscher Peter Hajek so. ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner habe ja bereits "deutliche Signale" in diese Richtung ausgesendet, sagte Filzmaier zur APA. Die Grünen würden der ÖVP nur dann als Partner abhandenkommen, sollten sie deutlich unter zehn Prozent fallen. Das sei aber "extrem unwahrscheinlich", so Filzmaier. "Warum sollten die Grünen verlieren? Sie sind zwar in Regierungsverantwortung, diese wird aber nicht so schlecht bewertet", so Hajek.