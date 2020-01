Vor Regierungsklausur: NEOS pochen auf Aus für Kalte Progression

"Es ist billig und vor allem unfair, wenn sich (Bundeskanzler Sebastian, Anm.) Kurz und (Finanzminister Gernot, Anm.) Blümel für eine kleine Tarifentlastung abfeiern lassen - denn sie geben damit nicht einmal einen Teil dessen zurück, was den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern in den vergangenen Jahren aus der Tasche gezogen wurde", so Schellhorn. Nur durch die Abschaffung der Kalten Progression würden die Menschen nachhaltig entlastet.