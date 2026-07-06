FPÖ-Budgetsprecher Schiefer: „Keines der eigentlichen Probleme gelöst“

Die FPÖ hat im Vorfeld der im Nationalrat anstehenden Abstimmung zum Doppelbudget 2027/28 Kritik an den geplanten Sparmaßnahmen geübt. Auch wenn man wahrscheinlich dem „einen oder anderen“ Kapitel zustimmen könne, lehne man das Budget als Ganzes ab, sagte der Budgetsprecher der Freiheitlichen, Arnold Schiefer , am Montag bei einer Pressekonferenz. Das vorliegende Budget löse „keines der eigentlichen Probleme“.

Schulden und Zinszahlungen würden weiter steigen, „die großen Reformen fehlen“, bemängelt Schiefer die Budgetpläne von ÖVP, SPÖ und NEOS. Auch die zweite Oppositionspartei, die Grünen, hatte jüngst erklärt, dem Budget nicht zustimmen zu wollen.

Aus Sicht der Freiheitlichen sind viele der angedachten Maßnahmen ein !linke Tasche, rechte Tasche“-Spiel. Viele der geplanten Gesetze würden Bürokratie erzeugen und somit die Verwaltungskosten steigern, so Schiefer sinngemäß. Zudem werde zu viel über die Einnahmeseite konsolidiert, zu wenig bei den Ausgaben gespart. Er sieht Österreich auf Kurs Richtung Staatswirtschaft und befürchtet, dass die nächste Bundesregierung wieder mit einem Sparprogramm wird beginnen müssen.

Einsparpotenzial in der Verwaltung

Laut FPÖ-Finanzsprecher Hubert Fuchs werde die Bevölkerung mit neuen Steuern und Abgaben belastet. Als Beispiel nannte er u.a. Einschränkungen beim „Familienbonus Plus“, die Deckelung der Inflationsanpassung für Pensionistinnen und Pensionisten sowie die Erhöhung der Körperschaftssteuer auf 24 Prozent.