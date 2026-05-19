Fiskalratspräsident Christoph Badelt: "Es ist eine Katastrophe"

Er ist der Wächter der Staatsfinanzen, war Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien und stand jahrelang dem Wifo vor. Am Tresen der Milchbar spricht Christoph Badelt mit Michael Hammerl und Johanna Hager über den Unterschied zwischen konsolidieren und sanieren, warum die Menschen glauben müssen, dass die Politik spinnt und auf welche Zahlen er selbst immer achtet.

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