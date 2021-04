Vor Corona-Gipfel: Wie Experte Popper die aktuelle Situation einschätzt

Wird der Lockdown im Osten verlängert? Oder muss er gar auf andere Bundesländer erweitert werden?

Darüber berät heute die Regierung gemeinsam mit den Landeshauptleuten, der Opposition und Experten. Einer davon ist Simulationsforscher Niki Popper von der TU Wien, der zu der Frage auch im Ö1-Morgenjournal Stellung bezog.

Vorgreifen wollte Popper der Entscheidung freilich nicht. Für den Simulationsexperten sind aber zwei Aspekte relevant: Wie sieht die Situation auf den Intensivstationen aus? Und was sagen die Zahlen?

"Wir waren da in unserer Prognose zum Glück zu hoch", sagte Popper in Bezug auf die Intensivstationen. Dennoch sei die Auslastung so hoch wie noch nie. Gesundheitsminister Anschober hat hier ja bereits angekündigt, eine Aufteilung unter den Bundesländern fixieren zu wollen, sodass gegebenenfalls Intensivpatienten in weniger betroffene Bundesländer verlegt werden können.