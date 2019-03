"Von Überfremdung kann keine Rede sein" - Konrad-Kritik an Regierung

Christian Konrad kritisierte erneut massiv die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Der Flüchtlingskoordinator der Vorgängerregierung hatte schon in der Vergangenheit seiner ÖVP in Interviews vorgeworfen, sie sei keine christlich-soziale Partei mehr.

Nun holte er bei einer Veranstaltung seines Vereins „Menschen.Würde. Österreich.“ in Wien erneut zu einem Rundumschlag aus. "Es ist kalt geworden in dem Land", sagt er laut einem Bericht des Ö1-Morgenjournals. Die Bedrohung durch Asylwerber werde übertrieben, sagte Konrad, und verwies darauf, dass im Vorjahr rund 1.100 Asylanträge pro Monat gestellt worden seien, das liege unter dem Schnitt der vergangenen zwanzig Jahre, was Zuwanderung betrifft. "Von Überfremdung kann wirklich keine Rede sein", schließt Konrad daraus.

"Zu viel Spielraum" für Koalitionspartner FPÖ

Von der ÖVP sei er enttäuscht, sagte Konrad gegenüber Ö1 und begründete das so: "Gerade im Umgang mit dem Thema Asyl überlässt man dem Koalitionspartner viel zu viel Spielraum." Einer FPÖ, die laut Konrad "alles kriminalisiert, die Sicherheit in Frage stellt und so tut, als wären alle, die zu uns kommen, Verbrecher. Das ist ganz einfach nicht wahr."

Die Regierung verabsäume es auch, sich darum zu kümmern, dass Flüchtlinge gut integriert werden. "Das geschieht weitgehend nicht", sagte der frühere Raiffeisen-Generalanwalt. "Und gäbe es keine Zivilgesellschaft, die sich dieses Themas annimmt, hätten wir noch viel schwierigere Situationen."

Petition für "modernes Bleiberecht"

Mit seinem Verein soll dem zivilgesellschaftlichen Engagement mehr Gewicht verliehen werden, außerdem fordert man "offensive und nachhaltige Maßnahmen in der Integrationsarbeit" ein.

Der Verein sammelt derzeit Unterschriften für eine Petition, die für ein „modernes Bleiberecht“ eintritt, dazu gehört die Möglichkeit für Asylwerber, eine Lehre zu beginnen und Bürgermeister vor einer etwaigen Abschiebung zu befragen. Laut Konrad soll die Petition vermutlich nach Ostern Vertretern der Regierung überreicht werden.