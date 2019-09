Vollzeitarbeit mit 30 Wochenstunden für Familien mit Kind?

Selten gibt es in Wahlkampfzeiten so viel Einigkeit und zustimmendes Nicken zwischen Vertretern der einzelnen Parteien. So geschehen bei der Frauenrunde auf der Bühne des KURIER-Tages. Nach der Show sieht das allerdings anders aus. Julia Herr ( SPÖ) warnt, dass schon in der vergangenen Regierungsperiode Maßnahmen gesetzt wurden, die das Leben von Frauen weiter erschwert haben. Sie fürchtet, dass bei einer Neuauflage von Türkis-Blau die Einigkeit im Parlament fehlen würde, die in der Frauenrunde demonstriert wurde.



Und worum ging es dabei?

Um Gleichbehandlung von Frauen und die Maßnahmen, die die Politik dafür setzen muss. Dafür sind Frauenpolitik und Diskussionsrunden immer noch nötig. Diesen Zustand bedauert auch Claudia Gamon (Neos). Mitdiskutiert haben auch Karoline Edtstadler ( ÖVP), Sigried Maurer ( Grüne) und Philippa Strache ( FPÖ). Der amikale Ton in der Runde überrascht und erfreut auch das Publikum: „Weiter so mit der Einigkeit“, lobt eine Zuseherin.Trotzdem: der Wahlkampf bleibt nicht ganz draußen. Edtstadler wirbt für das Gewaltschutzpaket von ÖVP und FPÖ. Und für die Pensionsangleichung für den Elternteil, der die Kinder betreut. Auch dafür gibt es aber keine Widerworte.

Herr betont die SP-Forderung von 1.700 Euro steuerfrei, um Wenigverdiener, häufig Frauen und Alleinerzieher, zu entlasten. Maurer fordert gar 1.750 Euro steuerfrei. Die Grüne sieht das gesellschaftliche Problem in den Vorturteilen verankert, von denen beide Geschlechter betroffen sind.