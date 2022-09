Volksbegehren: Ausfälle der IT laut Ministerium behoben

In der derzeit laufenden Eintragungswoche für sieben Volksbegehren ist es in einigen Gemeinden zu temporären IT-Ausfällen gekommen - womit vorübergehend die Eintragung am Gemeindeamt nicht möglich war. Mittlerweile tritt das Problem nicht mehr auf, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Verursacht worden sei es durch die Software eines "bestimmten IT-Dienstleisters", dessen Kunden diese Gemeinden alle waren. Die Ministeriums-Datenverarbeitung habe klaglos funktioniert.