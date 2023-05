Vizekanzler Kogler geht auf Österreich-Tour

Zu diesem Zweck will Kogler das Gespräch mit den Gästen suchen. Er lade dazu ein, mit ihm über große Zukunftsideen, aktuelle Fragen und über aktuelle politische Themen zu diskutieren.

Der erste Stopp des Steirers ist am 1. Juni Graz. Vor dem Sommer finden außerdem Veranstaltungen in Linz (22. Juni) und Wien (15. Juni) statt. Ab Herbst sind weitere Termine in den weiteren Bundesländern geplant.