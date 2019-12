Vitali Klitschko: „Russland setzt auf die Destabilisierung der EU“

KURIER: Wie erleben Sie den Konflikt in der Ostukraine?

Vitali Klitschko: Seit 2014 ist unser Leben weitgehend vom Krieg in der Ostukraine bestimmt. Die Ukraine verteidigt ihre Unabhängigkeit und Freiheit. Die Kosten für unseren Kampf sind sehr hoch. 13.000 Ukrainer wurden getötet, rund 1,5 Millionen innerhalb des eigenen Landes vertrieben. Wir geben 60 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung aus. Seit fünf Jahren versucht die Ukraine, den Konflikt zu lösen und der russischen Aggression diplomatisch zu begegnen. Aber wir sehen, dass Russland versucht, die Situation in der Ukraine weiter zu destabilisieren. Russland versucht sein Imperium wiederherzustellen. Aber die Ukraine hat ihren Weg gewählt. Unsere Zukunft liegt in Europa, mit demokratischen Werten, Freiheit und europäischen Lebensstandards.

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Nur lokale Wahlen im Donbass können eine politische Einigung des Konflikts herbeiführen. Als ersten Schritt muss Russland sein Militär abziehen und die Okkupation in den Regionen um Donezk und Luhansk beenden. Dann muss die Ukraine die Kontrolle über dieses Territorium wiedergewinnen. Erst dann kann man über Wahlen sprechen. Andernfalls würden wir die selbst ernannte Republik legalisieren und damit eine Grauzone schaffen, die ein ganzes Land destabilisieren würde. Das darf nicht passieren.