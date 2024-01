Vifzack Academy für besonders begabte Schüler startet im Sommer

Das Bildungsministerium sowie das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) wollen mit einem neuen Projekt besonders begabte und interessierte Kinder im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) fördern.

An der "Vifzack Academy" können von 25. bis 30. August 75 Kinder aus der AHS-Unterstufe bzw. Mittelschule kostenlos an einer Forschungswoche am ISTA-Campus in Klosterneuburg teilnehmen.

"Wir müssen leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler unterstützen, das ist gut wichtig", betonte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. "Wir müssen aber alle Kinder dort abholen, wo wir sind." Es gebe auch Kinder mit besonderem Potenzial bzw. einer besonderen Begabung.