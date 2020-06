Landeshauptleute gegen Ministerin: Schulreform startet

Am Donnerstag startete wieder einmal eine Bildungsreformgruppe – doch dieses Mal spricht vieles dafür, dass dieser Reformgruppe tatsächlich ein großer Wurf gelingen könnte.

Zwei Gründe sprechen dafür: Es sitzt kein Gewerkschafter mit am Tisch, der große Reformen vorab bremsen könnte. Dafür aber vier einflussreiche Landeshauptleute. Diese können es sich in einem wichtigen Wahljahr kaum leisten, eine Schulreform zu verhandeln, und am Ende völlig zu scheitern.

Dazu kommt, dass Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hosek ( SPÖ) schon seit Monaten der Reform-Mut verlassen hat, weil sie mit ihren Forderungen bisher auf zu viel Widerstand gestoßen ist. Zuletzt mit der Idee, Kleinschulen aus Gründen der Effizienz schließen zu wollen. Das habe sie so nicht gemeint, machte sie am Donnerstag erneut klar.