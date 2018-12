Viel Lob für Kanzler Kurz am EU-Gipfel der kleinen Erfolge

Wenn in Brüssel Kommissions-Präsident Juncker, Ratspräsident Tusk und ein EU-Regierungschef gemeinsam vor hunderten Journalisten auf dem Podium stehen und einander Rosen streuen, dann steht immer das Ende einer Präsidentschaft an. Dieses Mal aber fiel das Lob besonders euphorisch aus.

Es galt Österreich – und damit auch Kanzler Sebastian Kurz. „Energiegeladen und fokussiert“, „konsequent und umsichtig“ sei die Präsidentschaft geführt worden, sagten Juncker und Tusk am Ende des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel.

Doch die freundlichen Worte konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ergebnisse des Gipfels mager ausfielen.

So reiste eine sichtlich angeschlagene Theresa May am Freitag ohne die erhofften Zusicherungen der EU wieder vom Gipfeltreffen ab. Zurück blieben genervte Staats- und Regierungschefs im Wissen, dass sich der Brexit-Knoten nur in London lösen lässt.

Und dass die komplizierte Scheidung der Briten von der EU alle anderen wichtigen Themen in Europa überlagert – wie etwa die in der EU noch immer lavierende Migrationsfrage.