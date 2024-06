VfGH thematisch zwischen Kabul und Zwölfaxing

Die Haushaltsabgabe für den ORF wird den Verfassungsgerichtshof in den kommenden Wochen ebenso beschäftigen wie das Sterbeverfügungsgesetz. Als weitere Themen kündigte das Höchstgericht am Freitag etwa eine Asylbeschwerde gegen einen Entscheid an, wonach sich die Sicherheitslage in Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban verbessert habe. Öffentlich verhandelt werden Anträge auf Mandatsverlust in Zwölfaxing und Krumpendorf.

331 Personen beantragen beim VfGH im Rahmen eines Individualantrags, das ORF-Beitragsgesetz ganz oder in Teilen als verfassungswidrig aufzuheben. Im Wesentlichen geht es um jene Regelung, wonach für jede Adresse, an der zumindest eine volljährige Person gemeldet ist, der ORF-Beitrag, genannt Haushaltsabgabe, zu bezahlen ist. Da aber nicht unterschieden wird, ob die einzelne beitragspflichtige Person das Angebot des ORF überhaupt nützt, sei das Gesetz gleichheitswidrig, meinen die Antragsteller.