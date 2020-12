VfGH dürfte Sterbehilfeverbot teilweise kippen

Heute um 17.00 will der Verfassungsgerichtshof seine Entscheidung zum Verbot der Sterbehilfe bekanntgeben. Konkret geht es um die §§ 77 und 78 des StGB – Tötung auf Verlangen sowie Mitwirkung am Selbstmord. Wie der KURIER vorab erfuhr, dürfte der VfGH das Verbot der Mitwirkung am Selbstmord kippen.

Das Erkenntnis wird mit Sicherheit heftige Diskussionen nach sich ziehen. Bereits im Vorfeld hatten etwa kirchliche Kreise oder Behindertenvertreter vor einer Liberalisierung gewarnt.

So haben sich dieser Tage Ärzte, Seelsorger, Psychotherapeuten, Sozialarbeiter und Gesundheitspfleger aus unterschiedlichen Einrichtungen in einer gemeinsamen Stellungnahme an die Mitglieder des VfGH gewandt. Man wolle aus der eigenen Erfahrung bzw. Praxis mit leidenden und sterbenden Menschen konstruktive Argumente in die Debatte einbringen, heißt es in einer Aussendung der Initiativgruppe am Montag. Ein zentrales Argument darin: "Menschenwürde lässt sich nicht auf Selbstbestimmung reduzieren."