VfGH beschäftigt sich mit U-Ausschuss, Schweinehaltung und Medien

Der VfGH setzt auch Beratungen zum U-Ausschuss aus früheren Sitzungen fort: Die ÖVP beantragte, Zadic in der Justiz-Causa zu ersuchen, den Datenbestand der "Usermail"-Accounts der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sowie die gesamte schriftliche Kommunikation innerhalb der Behörde, soweit sie mit dem Untersuchungsgegenstand zusammenhängt, zu erheben und dem Ausschuss vorzulegen.

Ein weiterer Antrag wurde von Zadic selbst gestellt: Die Ministerin hatte den U-Ausschuss um ein Konsultationsverfahren ersucht, um mit den Fraktionen zu vereinbaren, dass Schmid nur zu jenen Teilen befragt wird, zu denen er bei der Staatsanwaltschaft bereits vollständig ausgesagt hat, da sonst die Ermittlungen gefährdet wären. Die ÖVP wollte eine derartige Vereinbarung aber partout nicht, weshalb sich Zadic ans Höchstgericht wandte, um eine Klärung herbeizuführen.

Auch über etliche weiteren Anträge beraten die Höchstrichter. So wendet sich die burgenländische Landesregierung gegen die Regelung, dass Schweine in Ställen mit Vollspaltenböden gehalten werden dürfen. So sollen Bestimmungen der Tierhaltungsverordnung als gesetzwidrig aufgehoben werden. Die Landesregierung bringt auch vor, dass die Mindestfläche an Boden bei der Gruppenhaltung von Schweinen nicht ausreiche. Die Bestimmungen verstießen sowohl gegen das Tierschutzgesetz als auch gegen die Verfassung.