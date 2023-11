VfGH berät Sicherstellung von Handys

Seit Monaten Thema sind die relativ rigiden Vorgaben bei der Kreditvergabe, nun auch beim Höchstgericht. Ein Vorarlberger hat beantragt, Teile einer Verordnung der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Bezug auf die Vergabe von Immobilienkrediten als gesetzwidrig aufzuheben. Diese führt insbesondere dazu, dass Kreditinstitute Obergrenzen für neu vereinbarte private Immobilienkredite einhalten müssen, wobei eine Ausnahme für Kreditnehmer vorgesehen ist, deren gesamte Kreditverbindlichkeiten 50.000 Euro nicht übersteigen.

Weiter beraten wird, ob die Inkludierung der Rechtsberatung in die Bundesbetreuungsagentur verfassungskonform ist. Der VfGH hatte diesbezüglich Bedenken und ein Gesetzesprüfungsverfahren eingeleitet. Ferner in Diskussion stehen zwei Bestimmungen in Sachen Gewaltschutz. Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hält es für verfassungswidrig, dass polizeiliche Betretungs- und Annäherungsverbote vom Verwaltungsgericht nur beschränkt überprüft werden können. Verwaltungsgericht Wien und Landesverwaltungsgericht Tirol wiederum haben Bedenken bezüglich der Bestimmung, dass eine Person, gegen die von der Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot erlassen wurde, automatisch an einer Gewaltpräventionsberatung teilnehmen muss.

Weitere Materien, die den Verfassungsgerichtshof beschäftigen: Einmal mehr beraten wird, ob für Ackerboxen das Öffnungszeiten-Gesetz gilt. Einen neuen Anlauf gibt es seitens der burgenländischen Landesregierung zur Abschaffung von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung. Eine öffentliche Verhandlung angesetzt ist zum Antrag der Gemeinde Krumpendorf, einem Mitglied des Gemeinderats das Mandat abzuerkennen.