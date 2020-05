Verwundbares Österreich: 400 potenzielle Terrorziele

Entführungen, riesige Landesteile außer Kontrolle der Zentralregierungen, Aufstände, Kämpfe. Der Arabische Frühling strahlt aus in die Sahara. Und darüber hinaus. Doch ist es in den entlegenen Gebieten in Süd-Libyen, Niger oder Mali keinesfalls die Freiheit-suchende Internetgeneration – egal welchen Couleurs –, die aufbegehrt. Das Machtvakuum und die Unruhe, die deren Aufstände entlang der afrikanischen Mittelmeerküste mit sich brachten, haben dort bewaffnete Islamisten gefüllt.

In einem Bericht des European Monitoring Center for Organized Crime (OPCO) ist gar von einem drohenden Kollaps der gesamten Region die Rede. Das Gebiet stelle bereits jetzt eine größeren Gefahr für Europa dar, als Afghanistan, so die Einschätzung von OPCO, einem Thinktank, der der US-Regierung nahe steht.

Schon jetzt würden, wie bisher in Pakistan, in der Sahel-Zone mehr und mehr Europäer in Lagern islamistischer Gruppen mit Kontakt zur El Kaida ausgebildet. Und ausgegangen wird auch davon, dass sie versuchen werden, ihre Expertise später in Europa anzuwenden.

Akut betroffen vom drohenden Zerfall staatlicher Strukturen sind laut OPCO vor allem Mali, wo bereits mehr als die Hälfte des Staatsgebiets von Dschihadisten kontrolliert wird, Niger, Mauretanien und Libyen. Und in diesen Sog gezogen werden auch Länder wie Marokko, wo seit Wochen eine bisher unbekannte Salafisten-Gruppe plötzlich sichtbar und selbstbewusst agitiert und demonstriert. Marokkanische Behörden gehen davon aus, dass sich die Gruppe Ansar Al-Sharia dabei im Reigen extremistischer Organisationen in der Region vor allem mit der Rekrutierung von Kämpfern für Mali hervor tut.