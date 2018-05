Verwirrung um eine(n) neuen "Report"-Chef(in) im ORF

Wer ihm zugesichert hat, dass er REPORT-Chef wird, schreibt Wagner in dem Mail nicht, dafür gibt er schon Zukunftspläne bekannt. So will er die Zusammenarbeit mit der ZiB2 stärken. Er betont auch, dass ihm sowohl Wrabetz als auch der neue ORF 2- Chefredakteur Schrom zugesichert hätten, dass das Sendungsprofil der ZiB2 nicht infrage steht. Hier fürchten ORF-Redakteure weiter Druck von der Regierung.

Frauen, die bei der Besetzung von Posten benachteiligt werden, können klagen. Die betroffenen Redakteurinnen waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.