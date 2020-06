Größere Bezirke würden viele Millionen sparen

Eine Bezirkshauptmannschaft, kurz BH, sollte zumindest 60.000 Bürger betreuen, alles darunter kostet nur unnötig Steuergeld. Zu diesem Schluss kommt der Rechnungshof in einem am Dienstag präsentierten Prüfbericht. Am Beispiel der Bundesländer Niederösterreich und Steiermark demonstrieren die RH-Mitarbeiter, wo in der Landesverwaltung gespart werden könnte.

Während in Niederösterreich vier von zehn Bezirkshauptmannschaften als klein oder sehr klein gelten (weniger als 60.000 bzw. 40.000 Bürger im Einzugsgebiet), sind es in der Steiermark nur 17 Prozent. Das wäre nicht weiter tragisch, würde Niederösterreich nicht deutlich mehr Steuergeld ausgeben: Laut Rechnungshof stiegen die Kosten für die Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich zwischen 2008 und 2012 um 20 Prozent, in der Steiermark nur um ein Prozent. Und: Kleine BHs haben im Vergleich zu größeren einen um zwei Drittel höheren Personalaufwand.