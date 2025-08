Es ist ein Vorhaben, an dem sich schon ganze Polit-Generationen die Zähne ausgebissen haben. Unter dem Titel „Reformpartnerschaft“ will die Dreierkoalition in den kommenden 18 Monaten die Verwaltung umfassend reformieren, um sie effizienter und damit auch kostengünstiger zu machen.

Allerdings dürften solche Fusionen nur unter enger Einbindung der Bürger, in einem transparenten, wissenschaftlich begleiteten Prozess erfolgen. „Die zentral verordneten Gemeindefusionen in der Steiermark haben dem Anliegen schwer geschadet.“ Die Reform, verordnet von oben nach unten, „stieß auf Widerstand und hinterließ tiefes Misstrauen – trotz gewisser Effizienzgewinne. Die Schweiz zeigt, dass ein Bottom-Up"-Prozess mit professioneller Begleitung hohe Zustimmung und großen Erfolg bringen kann“, sind die Neos überzeugt.

Vorbild Dänemark

Auch Dänemark sei ein gutes Vorbild: Dort seien über 270 Kommunen zu 98 fusioniert worden – „nicht, um Identitäten zu nehmen, sondern um der Gemeindeverwaltung eine moderne Zukunftsperspektive zu geben“.

In Österreich leben in einer Gemeinde im Durchschnitt 4.300 Menschen, in Dänemark sind es 61.200. Dabei ist Österreich nur doppelt so groß, hat aber 20-mal mehr Gemeinden, rechnen die Neos vor.